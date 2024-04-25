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В МЧС России по Севастополю — дни открытых дверей

В МЧС России по Севастополю — дни открытых дверей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:43 25.04.2024

В ГУ МЧС России по Севастополю отмечают:

В канун Дня пожарной охраны страны мы будем рады видеть посетителей в наших пожарно-спасательных частях. Покажем технику и оборудование, познакомим с работой огнеборцев. Смотри расписание, выбирай удобное место и время!

1 ПСЧ (ул. Олега Кошевого, д. 6)

  • 26 апреля, в 11:00 и 13:00.

3 ПСЧ (ул. Народных Ополченцев, д. 8)

  • 26 и 27 апреля, с 10:00 до 15:00.
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4 ПСЧ (ул. Крестовского, д. 12)

  •  25, 26 и 27 апреля, с 11:00 до 15:00.

В гостях хорошо, а в гостях у пожарных — еще лучше! Ждём тебя, твоих близких и друзей! — приглашают в гости специалисты чрезвычайного ведомства. 

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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