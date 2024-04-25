В МЧС России по Севастополю — дни открытых дверей

В ГУ МЧС России по Севастополю отмечают:
В канун Дня пожарной охраны страны мы будем рады видеть посетителей в наших пожарно-спасательных частях. Покажем технику и оборудование, познакомим с работой огнеборцев. Смотри расписание, выбирай удобное место и время!
1 ПСЧ (ул. Олега Кошевого, д. 6)
- 26 апреля, в 11:00 и 13:00.
3 ПСЧ (ул. Народных Ополченцев, д. 8)
- 26 и 27 апреля, с 10:00 до 15:00.
4 ПСЧ (ул. Крестовского, д. 12)
- 25, 26 и 27 апреля, с 11:00 до 15:00.
В гостях хорошо, а в гостях у пожарных — еще лучше! Ждём тебя, твоих близких и друзей! — приглашают в гости специалисты чрезвычайного ведомства.
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе