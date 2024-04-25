В МЧС России по Севастополю — дни открытых дверей

В ГУ МЧС России по Севастополю отмечают:

В канун Дня пожарной охраны страны мы будем рады видеть посетителей в наших пожарно-спасательных частях. Покажем технику и оборудование, познакомим с работой огнеборцев. Смотри расписание, выбирай удобное место и время!

1 ПСЧ (ул. Олега Кошевого, д. 6)

3 ПСЧ (ул. Народных Ополченцев, д. 8)

4 ПСЧ (ул. Крестовского, д. 12)

В гостях хорошо, а в гостях у пожарных — еще лучше! Ждём тебя, твоих близких и друзей! — приглашают в гости специалисты чрезвычайного ведомства.