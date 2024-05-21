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В МЧС России по Севастополю определили лучшее звено газодымозащитной службы

В МЧС России по Севастополю определили лучшее звено газодымозащитной службы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:17 21.05.2024

Лучшее звено газодымозащитников в ходе смотра-конкурса определили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю. Своё мастерство демонстрировали семь команд: по одной от каждой пожарно-спасательной части севастопольского чрезвычайного ведомства и от Спасательной службы Севастополя.

В теоретическом блоке состязаний участники прошли проверку на знание характеристик средств индивидуальной защиты, правил работы в непригодной для дыхания среде и принципов охраны труда. На практике же преодолели череду испытаний, воссоздающих условия работы при авариях на промышленных предприятиях. Имитировалось покидание аварийной зоны через вентиляционный канал, прохождение опутанной и загромождённой ниши. Панорамные стёкла масок огнеборцев заклеили – ведь в случае подобных происшествий видимость нулевая. Буквально на ощупь звенья продвигались по лабиринту, обнаруживали условного пострадавшего, спасали его и эвакуировались сами с уровня второго этажа, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Ещё одним заданием соревнований стало оказание первой помощи и психологической поддержки при условных травмах.

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Все участники продемонстрировали хорошую подготовку и профессионализм. Почётное третье место соревнований досталось 5-й пожарно-спасательной части, серебро у 6 части, лучшие результаты показал личный состав 3-й пожарно-спасательной части. В ближайшее время победители представят Севастополь в программе смотра-конкурса газодымозащитников на уровне Южного федерального округа.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

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