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В МЧС снова предупреждают о непогоде в у. Объявлено штормовое предупреждение

В МЧС снова предупреждают о непогоде в Крыму. Объявлено штормовое предупреждение

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:29 30.11.2023

Будет ветрено.

МЧС распространило штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 1 – 3 декабря. Сообщается, что днем в пятницу, 1 декабря, а также на выходных на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, а местами — до 25 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

  — гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;

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— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения.

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