В МДЦ «Артек» стартовал XXXIII международный кинофестиваль «Алые паруса» имени В. С. Ланового

Яркая, торжественная церемония открытия фестиваля прошла на огромной площадке «Артек Арена», который вмещает всех участников и гостей. Как и в прошлые годы, представление совместно подготовили известные артисты и артековцы.

В этот день на сцене Артек арены блистали народные и заслуженные артисты, любимцы миллионов зрителей: Наталья Гвоздикова, Ольга Прокофьева, Юрий Назаров, Наталья Бондарчук, Сергей Баталов, Александр Асташонок, Владислав Дунаев, Нонна Гришаева и другие любимцы публики.

Специальный гость кинофестиваля – вице-спикер Государственной Думы А. Ю. Кузнецова. С экрана Артек-арены всех участников приветствовал глава Республики Крым С. В. Аксенов и депутат Госдумы Д. А. Певцов.

Режиссер мероприятия Елена Таланова обратилась к искусственному интеллекту, при помощи которого ожили все исторические фотографии детского лагеря, артековцы тех лет на экране продолжили свои спортивные состязания, игры в зарницу, обычные лагерные будни. Дети погрузились в историю Артека с помощью понятного им языка современных технологий и это объединило подростков со старшим поколением звезд.

Первый Артек – это всего 4 палатки у подножия Аю-Даг и 80 воспитанников. У них была столовая, рукомойники, несколько керосинок, корабельные фонари, библиотека и физкультурная площадка, где по вечерам загорался артековский костер!

Фотохроника подарила гостям в воспоминания о былых временах, а артисты, выходившие на сцену, спели значимые песни разных лет от «Вставай, страна огромная» до «Нам нужна одна победа». На экране мелькали фотографии, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны: летчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза Амет-хан Султан, Герои Советского Союза Иван Туркенич, Рубен Руис Ибаррури, Тимур Фрунзе, партизаны-разведчики Витя Коробков, Володя Дубинин, Радик Руднев; фронтовой корреспондент газеты «Комсомольская правда» Лиля Кара-Стоянова.

Поистине, вся церемония открытия – это был праздник единства всех поколений!

Основная программа фестиваля – погружение в процесс кинематографии, создание короткометражек воспитанниками смены, изучение кинонаследия, общение с мэтрами, которые учат, показывают, делятся секретами своих профессий.

За годы проведения кинофестиваля было проведено более 2 тысяч мастер-классов, только в этом году ожидается более 60 мастер-классов и творческих встреч, за время кинофестиваля артековцы посмотрят 32 конкурсных фильма, среди которых 8 игровых полнометражных фильма; 5 игровых короткометражек; 3 анимационных полнометражек и 15 анимационных короткометражных фильма, но и с помощью наставников артековцы снимут свое авторское короткометражное кино для конкурса «Продюсерское кино».

Продюсерское кино

В 2015 году на 23 фестивале зародилась новая идея – артековское кино. Накануне открытия в МДЦ «Артек» была проведена жеребьевка по определению наставников в конкурсе «Продюсерское кино». В этом году сами воспитанники смены станут сценаристами, режиссерами, операторами, декораторами, звукорежиссерами и актерами своих кинолент, а помогут им профессиональные наставники. Тема съемок – «Артек. 100 лет детского счастья».

В результате жеребьевки Егор Сальников возглавит киноотряд лагеря «Кипарисный»; Павлу Сборщикову и Виктории Лукиной достался лагерь «Речной»; Александр Асташонок стал продюсером лагеря «Морской». Янис Политов вместе с Алей Майер возглавили киноотряд лагеря «Янтарный»; Максим Глотов начал плодотворно работать с лагерем «Лесной»; Полина Нечитайло передаст бесценный опыт детям из лагеря «Озерный», Николай Ковбас – лагерю «Полевой», Руслан Джайбеков – «Хрустальному». Заслуженная артистка Наталья Бондарчук совместно с Игорем Днестрянским возглавила киноотряд лагеря «Лазурный».

За несколько дней конкурсанты создадут 9 4-х минутных короткометражек, окончательный вариант которых будет показан во всех лагерях «Артека», где Большое детское жюри определит победителя путем открытого голосования. Малое жюри, состоящие из профессионалов, также даст оценку каждой киноленте.

автор: Анфиса Третьякова, фото пресс-центра МДЦ «Артек»

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