В МДЦ «Артек» завершают благоустройство территории Центра инновационных образовательных технологий

На территории Центра инновационных образовательных технологий, который возводится в лагере «Солнечный» Международного детского центра «Артек» в Крыму, строители завершают работы по благоустройству территории. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

До конца 2025 года планируется завершить строительство одного из самых крупных и значимых объектов лагеря «Солнечный» – Центра инновационных образовательных технологий площадью более 27 тыс. кв. метров. Сейчас специалисты активно проводят работы по благоустройству прилегающей территории объекта. Создают прогулочные зоны с отрядными местами, завершают работы по устройству улично-дорожной сети лагеря, высаживают зеленые насаждения, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе компании добавили, что Центр рассчитан на 1200 учащихся. Помимо учебных классов там появятся артистические и репетиционные залы, амфитеатр, современные мастерские, универсальный зал на 700 мест и многое другое.

Сейчас в здании ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования. Также завершены фасадные работы.

В пресс-службе «Единого заказчика» напомнили, что в июне этого года завершено строительство двух спальных корпусов на 1000 мест и зданий пляжного назначения, расположенных также на территории лагеря «Солнечный». Они уже введены в эксплуатацию. Также выполнено благоустройство набережной.

Возведение и реконструкция объектов капитального строительства МДЦ «Артек» проводятся в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

