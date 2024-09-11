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В мечетях преподают основы Ислама
фото: пресс-служба ДУМК

В мечетях Крыма преподают основы Ислама

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 15:13 11.09.2024

Во всех регионах Крыма, при мечетях, на постоянной основе проводятся курсы по основам ислама и обучению чтения Корана.

Занятия длятся примерно полгода, на уроки записываются представители как молодого, так и старшего поколений. Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь уделяет большое внимание получению исламских знаний, и благодарит всех преподавателей за их труд, и воспитание духовно-нравственных ценностей, — отмечают в пресс-службе ДУМК.

 

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