В мечетях Крыма преподают основы Ислама

Во всех регионах Крыма, при мечетях, на постоянной основе проводятся курсы по основам ислама и обучению чтения Корана.

Занятия длятся примерно полгода, на уроки записываются представители как молодого, так и старшего поколений. Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь уделяет большое внимание получению исламских знаний, и благодарит всех преподавателей за их труд, и воспитание духовно-нравственных ценностей, — отмечают в пресс-службе ДУМК.

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