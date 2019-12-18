В медиа-рейтинге персон 2019 года есть крымчанин. «Расположился» сразу за Ольгой Бузовой

«Медиалогия» обнародовала рейтинг персон 2019 года. В его основе – количество публикаций, упоминаний в СМИ. Лидер – Владимир Путин – свыше 3 миллионов сообщений. Для сравнения: у занявшего второе место медиа-рейтинга российского Премьера Дмитрия Медведева – немногим более 650 тысяч. В «тройке лидеров» также Дмитрий Песков, пресс-секретарь Главы государства (304 тысячи сообщений).

Есть ли в ТОП-50 крымчане? К сожалении, в рейтинге нет ни Натальи Поклонской, ни Владимира Констанинова, ни крымских сенаторов, ни депутатов… Но есть Сергей Аксёнов (почти 93 тысячи сообщений в СМИ). Он – на 25-й позиции (сразу за «дивой» Ольгой Бузовой). Подчеркнем, что в рейтинге персон – не только политики. Скорее, не столько политики, сколько «звезды», артисты, спортсмены, скандальные личности, притягивавшие к себе внимание СМИ на протяжении 2019 года. И даже странно, что в ТОП-50 нет скандально известного собственника сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Уж про кого, так про него пресса в течение второго полугодия на все лады пишет.