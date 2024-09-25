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В Медицинском офтальмологическом центре Евпаторийской горбольницы выполнено более тысячи операций
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Медицинском офтальмологическом центре Евпаторийской горбольницы выполнено более тысячи операций

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:19 25.09.2024

За восемь месяцев текущего года в Медицинском офтальмологическом центре ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» было проведено рекордное количество операций – 1063, среди которых первое место заняла хирургия катаракты — 745 случаев.

При лечении таких заболеваний, как возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия, аутоиммунные заболевания с макулярным отеком и окклюзия центральной вены сетчатки, врачи-офтальмологи учитывают индивидуальные особенности пациента, что обеспечивает наиболее эффективное лечение и восстановление. Одним из самых эффективных и современных вариантов лечения серьезных зрительных патологий является интравитреальная инъекция — введение специальных лекарственных препаратов в стекловидное тело – гелеобразную жидкость, которая заполняет внутреннюю полость глаза, рядом с местом локализации зрительного недуга. Так, с начала 2024 года было проведено 200 интравитреальных инъекций, в том числе семь инъекций имплантатами «Озурдекс», которые впервые были приобретены в 2024 году, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Хирургическим путем успешно лечится и глаукома: в этом году было проведено более 25 операций. Также врачами-офтальмологами было проведено более 150 операций на переднем отрезке глаза пациентов, включая хирургическое лечение птоза.

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В Медицинском офтальмологическом центре Евпатории продолжается успешное проведение высокотехнологичных операций на недавно приобретенном лазерном оборудовании — лазерная хирургия используется для профилактики вторичной катаракты, глаукомы, диабетической ретинопатии и отслоения сетчатки. В этом году было проведено более 85 лазерных операций.

Таким образом, оснащение современным оборудованием и препаратами, позволяет не только улучшить эффективность оказываемой помощи, но и расширяет спектр проводимых офтальмологических оперативных вмешательств и повышает доступность медицинской помощи для пациентов.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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