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В медучреждения Севастополя направят более 250 млн рублей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В медучреждения Севастополя направят более 250 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:02 13.12.2021

На оказание  помощи населению – в медучреждения Севастополя – дополнительно направят 250,1 млн рублей. Соответствующие изменения сегодня внесли в госпрограмму «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» в ходе заседания Правительства. По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, изменения связаны с увеличением средств госпрограммы за счет федерального бюджета.

Средства будут направлены в бюджет фонда обязательного медицинского страхования, в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя ведомства. 

Также принято решение о перераспределении части средств по капитальному строительству в рамках программы. Так, на сумму 40,9 млн рублей планируется выполнить проектно-изыскательские работы по двум объектам здравоохранения.

Первый объект – это поликлиника при городской больнице №1 на 400 посещений в смену, второй – врачебная амбулатория на 100 посещений. Работы будут проводиться в рамках развития первичного звена здравоохранения, – отмечает Виталий Денисов.

Строительство объектов будет реализовано по принципу софинансирования: федеральные средства выделяются на строительно-монтажные работы, а проектирование производится за счет субъекта.

В медучреждения Севастополя направят более 250 млн рублей

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