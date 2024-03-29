В медучреждениях Севастополя устраивают встречи с горожанами

Главные врачи городских больниц № 1, 4, 5 и 9, а также стоматологической поликлиники и онкологического диспансера провели первые в этом году публичные встречи с севастопольцами. Руководители медицинских учреждений рассказали присутствующим о доступности первичной медико-санитарной помощи в учреждениях, возможности прохождения медицинской реабилитации и диспансеризации, а также сообщили об уже проделанной с начала года работе.

Решили проводить эти встречи для того, чтобы наладить коммуникацию с пациентами, которые прикреплены к лечебному учреждению. Такие встречи позволяют лучше узнать проблемы пациентов, актуализировать те проблемы, которые имеются в лечебном учреждении, оперативно их устранить и улучшить качество оказания помощи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента здравоохранения Любовь Семину.

Жители города в свою очередь смогли получить консультации, кто-то спрашивал, как записаться к врачу, других интересовало, как получить льготные лекарства, направление на реабилитацию и прохождение отдельных видов исследований. Главные врачи дали ответ каждому.

Я считаю, что такие встречи очень важны. Именно здесь можно задать специалистам все интересующие вопросы и сразу же получить на них ответ. Лично мне подробно рассказали о диспансеризации, дали необходимые рекомендации. Советую всем жителям приходить и принимать участие в таких встречах, — говорит жительница Севастополя Ирина Кузнецова.

В ходе встречи также отдельно остановились на вопросе привлечения новых специалистов на работу в поликлиники. Севастопольцам наглядно показали, какие программы для этого действуют на территории города. Главные врачи отметили, что в первую очередь ждут выпускников медицинских вузов, которые заканчивают обучение по целевому договору.

Всего на встречах сегодня присутствовали более 60 человек.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя