В Мекензиевском лесничестве готовят почвы для будущих лесных насаждений
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:40 08.10.2025

Сотрудники Дирекции ООПТ и лесного хозяйства выполняют работы по уходу и восстановлению зеленого фонда Севастополя. В настоящее время основные усилия направлены на Мекензиевское участковое лесничество, где ведется подготовка почвы для последующей посадки деревьев.

Как отметила начальник производственного отдела учреждения Татьяна Крывенко, этот этап является ключевым для успешного восстановления леса:

Чтобы обеспечить максимальную приживаемость молодых саженцев, почву необходимо подготовить за год до посадки. Сейчас мы используем специальную технику, которая обрабатывает землю на глубину до 60 сантиметров. Это создает оптимальные условия для развития корневой системы посадочного материала.

Проведение этих работ позволит уже в следующем году приступить к посадке новых деревьев. Благодаря системной и кропотливой работе специалистов, леса Севастополя становятся гуще и зеленее.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

