В Мекензиевском лесничестве прошёл противопожарный рейд

Особое внимание мы уделяем зонам с высокой рекреационной нагрузкой. Это позволяет оперативно выявлять и пресекать потенциальные нарушения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя лесничего Мекензиевского участкового лесничества Вадима Махибороду.

Всего с начала пожароопасного сезона проведено 263 патрулирования, общий пройденный маршрут составил свыше 19 тыс. км. Кроме того, в праздничные дни были организованы дополнительные рейды.

В рамках пожароопасного периода сотрудники лесничества совместно с конной полицией Севастополя провели патрулирование территории Мекензиевского участкового лесничества. Подобные рейды проводятся регулярно на всех пяти участковых лесничествах города для предотвращения лесных пожаров.

В рамках профилактической работы с начала пожароопасного сезона было проведено более 270 бесед с населением, также обновили 77 и установили 15 новых противопожарных аншлагов. Со школьниками также ведется профилактическая работа в рамках открытых уроков.

Информационная работа ведется системно со всеми категориями граждан. Это позволяет минимизировать риски возникновения пожаров, — отмечает помощник директора департамента природных ресурсов и экологии Анна Кирбаба.

По результатам последних проверок нарушений правил пожарной безопасности в лесах не выявлено.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя