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В местах массового отдыха крымчан дежурят спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»
фото: пресс-служба МЧС Крыма

В местах массового отдыха крымчан дежурят спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым-СПАС 11:50 08.02.2025

Патрулирование на Ангарском перевале начали осуществлять сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда, а на плато горы Ай-Петри — спасатели Ялтинского и Бахчисарайского АСО.

В связи с выпадением в горах устойчивого снежного покрова, в выходные дни ожидается массовый выход граждан на отдых.   Для обеспечения безопасности  в местах массового отдыха   на плато  г Ай-Петри и на Ангарском перевале организовано дежурство спасателей.  Патрулирование на Ангарском перевале начали осуществлять  сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда, а на плато горы Ай-Петри — спасатели Ялтинского и Бахчисарайского АСО.

Спасатели организовали на Ангарском перевале небольшой стационарный пункт для  оказания помощи в случае необходимости.  Здесь имеется электричество, отопление, возможность разместить пострадавшего. На вооружении находится необходимое спасательное оборудование и снаряжение, автомобиль высокой проходимости для буксировки, квадроциклы на гусеничном ходу, снегоходы.  При необходимости к аварийно-спасательному посту незамедлительно может быть вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Спасатели  также проводят беседы с отдыхающими по безопасному поведению в горах, мерам предосторожности при зимних катаниях. Также спасатели информируют отдыхающих о возможных изменениях погодных условий сообщают туристам телефоны экстренных служб и вручают памятки.

Основные происшествия в этот период —  травмирование во время зимних катаний: ссадины,  ушибы, переломы.   Из опыта предыдущих лет в выходные дни  фиксируют до 10 – 15 обращений  пострадавших.

Обращаемся к гражданам – соблюдать меры предосторожности!

источник: пресс—служба МЧС Крыма 

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