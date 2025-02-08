В местах массового отдыха крымчан дежурят спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

В связи с выпадением в горах устойчивого снежного покрова, в выходные дни ожидается массовый выход граждан на отдых. Для обеспечения безопасности в местах массового отдыха на плато г Ай-Петри и на Ангарском перевале организовано дежурство спасателей. Патрулирование на Ангарском перевале начали осуществлять сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда, а на плато горы Ай-Петри — спасатели Ялтинского и Бахчисарайского АСО.

Спасатели организовали на Ангарском перевале небольшой стационарный пункт для оказания помощи в случае необходимости. Здесь имеется электричество, отопление, возможность разместить пострадавшего. На вооружении находится необходимое спасательное оборудование и снаряжение, автомобиль высокой проходимости для буксировки, квадроциклы на гусеничном ходу, снегоходы. При необходимости к аварийно-спасательному посту незамедлительно может быть вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Спасатели также проводят беседы с отдыхающими по безопасному поведению в горах, мерам предосторожности при зимних катаниях. Также спасатели информируют отдыхающих о возможных изменениях погодных условий сообщают туристам телефоны экстренных служб и вручают памятки.

Основные происшествия в этот период — травмирование во время зимних катаний: ссадины, ушибы, переломы. Из опыта предыдущих лет в выходные дни фиксируют до 10 – 15 обращений пострадавших.