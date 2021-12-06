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В МФЦ Крыма объяснили причину проблем при оказании услуг Госкомрегистра – «сбой системы»
Фото: МФЦ

В МФЦ Крыма объяснили причину проблем при оказании услуг Госкомрегистра – «сбой системы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МФЦ Крыма 20:12 06.12.2021

В МФЦ Крыма столкнулись с проблемами при оказании услуг Госкомрегистра. Сообщается, что в работе Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) зафиксированы проблемы.

ГБУ РК «МФЦ» уведомляет, что в настоящий момент зафиксированы проблемы в работе Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).  Отметим, что решение данной проблемы не отнесено к компетенции ГБУ РК «МФЦ», однако сбои в работе ФИАС не позволяют качественно и в полной мере предоставлять услуги Госкомрегистра, — сообщили в МФЦ.

Подчеркивается, что вплоть до восстановления корректной работы ФИАС оказание услуг Госкомрегистра в центрах «Мои Документы» в Крыму может осуществляться с задержкой во времени.

В МФЦ Крыма объяснили причину проблем при оказании услуг Госкомрегистра – «сбой системы»

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