В МФЦ Севастополя внедряют новый подход в работе с бизнесом

Севастопольский МФЦ внедряет новый подход к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Это максимальная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства Севастополя и упрощение процедур, связанных с получением государственных и иных услуг. В рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Севастополе организована работа Центра «Мой бизнес», куда за помощью или консультацией специалистов могут обратиться субъекты малого и среднего предпринимательства, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Работа территориально обособленного структурного подразделения МФЦ в количестве двух окон организована на базе Центра оказания услуг «Мой бизнес» по адресу: проспект Октябрьской Революции, д. 42-Б, корпус 6.

Ещё одним эффективным способом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отмечают в Правительстве города, является предоставление услуг через Портал государственных услуг. Так, к примеру, на портале государственных и муниципальных услуг города Севастополя предприниматели имеют возможность получить в электронном виде услуги по оформлению документов, получению лицензий, аккредитаций, разрешений, а также по регистрации объектов.

В настоящее время в Бизнес-офисе МФЦ на пр. Героев Сталинграда 64 предоставляется 90 услуг (услуги Севреестра, Департамента по имущественным и земельным отношениям, Департамента архитектуры, Федеральной налоговой службы и др.).

фото: пресс-служба Правительства Севастополя