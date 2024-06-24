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В МИД РФ считают: США выдали разрешение Украине на удары по российским территориям
фото: пресс-служба МИД РФ (https://www.mid.ru)

В МИД РФ считают: США выдали разрешение Украине на удары по российским территориям

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:07 24.06.2024

В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Л.Трейси ей был сделан демарш в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя.

Подчеркнуто, что США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в т.ч. использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние.

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Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до «последнего украинца», выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют.

источник: пресс-служба МИД РФ

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