В МИД России переданы материалы по фактам энергетической и водной блокады Крыма

Материалы рабочей группы по фактам энергетической и водной блокады Крыма со стороны Украины, решения об удовлетворении соответствующих исков властей полуострова переданы в МИД России. Об этом сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

Материалы, собранные рабочей группой Государственного Совета Республики Крым по фактам энергетической и водной блокад полуострова со стороны преступной Украины, а также решения верховного и арбитражного судов республики по удовлетворению соответствующих исков властей Крыма и Общественной палаты переданы в МИД России. Такой же пакет документов направлен послу по особым поручениям по преступлениям киевского режима Р. В. Мирошнику, — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Верховный суд Крыма запросил позицию Министерства иностранных дел России которое пришло к заключению о наличии предпосылок для рассмотрения вопроса об ограничении судебного иммунитета Украины на основании взаимности. Как отметил Константинов, предполагается, что собранные рабочей группой документы, заинтересовавшие МИД РФ, будут широко использованы в дальнейшей работе, в том числе дипломатическими представительствами России за рубежом.

Уверен, что претензии по нанесенному Украиной ущербу нужно формировать не только Республике Крым, но и остальным субъектам России, которые уже понесли немалые потери, — отмечает Владимир Константинов.

источник: ТАСС