В МИД России переданы материалы по фактам энергетической и водной блокады Крыма

Материалы, собранные рабочей группой Государственного Совета Республики Крым по фактам энергетической и водной блокад полуострова со стороны преступной Украины, а также решения верховного и арбитражного судов республики по удовлетворению соответствующих исков властей Крыма и Общественной палаты переданы в МИД России. Такой же пакет документов направлен послу по особым поручениям по преступлениям киевского режима Р. В. Мирошнику, — написал Константинов в своем Telegram-канале.
Верховный суд Крыма запросил позицию Министерства иностранных дел России которое пришло к заключению о наличии предпосылок для рассмотрения вопроса об ограничении судебного иммунитета Украины на основании взаимности. Как отметил Константинов, предполагается, что собранные рабочей группой документы, заинтересовавшие МИД РФ, будут широко использованы в дальнейшей работе, в том числе дипломатическими представительствами России за рубежом.
Уверен, что претензии по нанесенному Украиной ущербу нужно формировать не только Республике Крым, но и остальным субъектам России, которые уже понесли немалые потери, — отмечает Владимир Константинов.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Украина
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Украина