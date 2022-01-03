реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В МИД России заявили, что визит Александра Лукашенко в Крым можно организовать «хоть сейчас»

crimeapress_news



реклама в крыму
В МИД России заявили, что визит Александра Лукашенко в Крым можно организовать "хоть сейчас"
Фото: kremlin.ru

В МИД России заявили, что визит Александра Лукашенко в Крым можно организовать «хоть сейчас»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 03.01.2022

Крым «хоть сейчас» может принять с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас, — сказал он.

По словам Руденко, Россия убеждена, что дальнейшее укрепление сотрудничества Белоруссии с Крымом и Севастополем, включая установление между ними прямого авиа- и железнодорожного сообщения, будет позитивно воспринято гражданами РФ и Белоруссии.

Узнайте больше:  Крымчанам на заметку: какие законы вступают (и уже вступили) в силу в январе

Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с Владимиром Путиным. В Крыму уже сообщили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам Главы РК Сергея Аксёнова, такое решение белорусского лидера «вполне соответствует духу братских отношений между народами» России и Белоруссии.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.