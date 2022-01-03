В МИД России заявили, что визит Александра Лукашенко в Крым можно организовать «хоть сейчас»

Крым «хоть сейчас» может принять с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил в
Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас, — сказал он.
По словам Руденко, Россия убеждена, что дальнейшее укрепление сотрудничества Белоруссии с Крымом и Севастополем, включая установление между ними прямого авиа- и железнодорожного сообщения, будет позитивно воспринято гражданами РФ и Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с Владимиром Путиным. В Крыму уже сообщили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам Главы РК Сергея Аксёнова, такое решение белорусского лидера «вполне соответствует духу братских отношений между народами» России и Белоруссии.
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