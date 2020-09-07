В микрорайонах Симферополя, близ емкостей с водой установят камеры наблюдения

Администрация Симферополя хочет оснастить камерами камерами видеонаблюдения места, где установлены большие пластиковые емкости для воды. Об этом сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

Сегодня мы пригласили на совещание провайдеров. Хотим отработать с ними систему видеонаблюдения. Думаю, они пойдут нам навстречу, помогут. Там, где находятся емкости, чтобы у нас было видеонаблюдение. Мы предварительно проговорили. Думаю, что мы найдем понимание, — сказала Проценко.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные (а они до сих пор не найдены) повредили 6 емкостей для воды, установленных в микрорайонах Симферополя.

Всего в городе установлено 235 емкостей. Пластиковые бочки на 10 куб. метров установили во все 48 общеобразовательных учреждениях Симферополя. В 56 детских садах — стоят емкости от 3 кубов. Еще 131 емкость (в основном, на 1-0 кубометров) – по городу: 74 – в частном секторе, 57 — вблизи многоквартирных жилых домов. Общая сумма расходов, включая закупку емкостей, монтаж и насосное оборудование, составила 27,5 млн. рублей. О «дополнительных расходах» на видеонаблюдение за бочками не сообщается.