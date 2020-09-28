В микрорайоне Симферополя Красная горка заработала насосная станция

Как сообщили в администрации Симферополя, на сегодняшний день подрядной организацией совместно с ГУП РК «Вода Крыма» завершен основной объём работ на насосной станции микрорайона Красная горка. Уже работают 3 новых насоса, которые обеспечивают подачу в объеме до 900 кубометров в час.

Вода доступна для потребителей на улицах Лизы Чайкиной, Вишнёвая, Гастелло и других, — отметила заместитель главы администрации крымской столицы Вероника Глоба.

Деньги на реконструкцию насосной станции (почти 30 млн. рублей) выделило из Резервного фонда правительство Крыма.

В то же время силами МБУ «Город» в выходные дни выполнен подвоз воды в 8 емкостей, которые расположены в микрорайоне Красная горка, а также Старом городе.

Автоцистерны МБУ находятся на постоянном дежурстве. Поступившие в ЕДДС заявки оперативно отрабатываются – наполняются резервные ёмкости, где это требуется, организовывается развоз воды по улицам в круглосуточном формате, — отметили в администрации Симферополя. — На постоянном контроле держим ситуацию с подачей воды на верхние этажи многоквартирных домов. На сегодня есть информация по 72 МКД, где не хватает давления для подачи воды на верхние этажи. Во всех этих домах проведена врезка кранов в подвалах, так что жители могут набрать воду.

Напомним, что Единая дежурно-диспетчерская служба города функционирует в круглосуточном режиме. Обращение можно оставить по городским номерам:15-63 и 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.