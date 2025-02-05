В Милютинском парке Алупки должны появится навесы от солнца и дождя

В ходе очередного мониторинга работ по благоустройству Милютинского парка в Алупке глава администрации Ялты озвучила ряд замечаний по устранению которых даны поручения.
Вечерний выезд в Алупку – мониторинг работ в Милютинском парке. Благоустройство в финальной стадии, остались небольшие доработки – укладка газонной травы, а на отдельных участках – набивного грунта. Напомню, открыть объект планируем в марте, к годовщине «Крымской весны», — сообщила по итогам мониторинга глава администрации Ялты Янина Павленко.
По словам чиновника, отдельные нетерпеливые граждане уже периодически «испытывают» ряд объектов, оставляя мусор в кустах, в связи с чем отметила недопустимость подобных действий и призвала всех соблюдать чистоту — в планах — установка контейнеров для сбора ТКО и организация процесса их обслуживания.
Ещё один вопрос – крайне необходимы навесы для защиты от дождя, а летом – от солнца. Прорабатываем! Также обсудили с подрядчиком и жителями вторую очередь ремонта, в частности – обустройство парковки, — заявила Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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