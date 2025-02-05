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В Милютинском парке Алупки должны появится навесы от солнца и дождя
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Милютинском парке Алупки должны появится навесы от солнца и дождя

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 16:23 05.02.2025

В ходе очередного мониторинга работ по благоустройству Милютинского парка в Алупке глава администрации Ялты озвучила ряд замечаний по устранению которых даны поручения.

Вечерний выезд в Алупку – мониторинг работ в Милютинском парке. Благоустройство в финальной стадии, остались небольшие доработки – укладка газонной травы, а на отдельных участках – набивного грунта. Напомню, открыть объект планируем в марте, к годовщине «Крымской весны», — сообщила по итогам мониторинга глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам чиновника, отдельные нетерпеливые граждане уже периодически «испытывают» ряд объектов, оставляя мусор в кустах, в связи с чем отметила недопустимость подобных действий и призвала всех соблюдать чистоту — в планах — установка контейнеров для сбора ТКО и организация процесса их обслуживания.

Ещё один вопрос – крайне необходимы навесы для защиты от дождя, а летом – от солнца. Прорабатываем! Также обсудили с подрядчиком и жителями вторую очередь ремонта, в частности – обустройство парковки, — заявила Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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