В Милютинском парке Алупки должны появится навесы от солнца и дождя

Вечерний выезд в Алупку – мониторинг работ в Милютинском парке. Благоустройство в финальной стадии, остались небольшие доработки – укладка газонной травы, а на отдельных участках – набивного грунта. Напомню, открыть объект планируем в марте, к годовщине «Крымской весны», — сообщила по итогам мониторинга глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам чиновника, отдельные нетерпеливые граждане уже периодически «испытывают» ряд объектов, оставляя мусор в кустах, в связи с чем отметила недопустимость подобных действий и призвала всех соблюдать чистоту — в планах — установка контейнеров для сбора ТКО и организация процесса их обслуживания.

Ещё один вопрос – крайне необходимы навесы для защиты от дождя, а летом – от солнца. Прорабатываем! Также обсудили с подрядчиком и жителями вторую очередь ремонта, в частности – обустройство парковки, — заявила Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта