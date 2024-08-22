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В Минэкономразвития назвали самую популярную услугу в МФЦ

В Минэкономразвития назвали самую популярную услугу в МФЦ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:33 22.08.2024

Самой популярной услугой у россиян в МФЦ «Мои документы» в первом полугодии 2024 года стала регистрация права собственности на недвижимое имущество. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Мы зафиксировали 8,6 млн обращений — ровно треть от общего количества запросов по всем услугам, — сказал он.

Следующими по востребованности у населения услугами стали регистрация по месту пребывания — 3 млн обращений (10,8%), получение сведений о недвижимости из ЕГРН — 2,2 млн (8,4%) и миграционный учет — 1,7 млн (6,4%).

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источник: «Российская газета»

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