В Минэкономразвития назвали самую популярную услугу в МФЦ
Опубликовал: КрымPRESS
в Актуально
11:33 22.08.2024
МФЦ в Крыму 2024-08-22
Самой популярной услугой у россиян в МФЦ «Мои документы» в первом полугодии 2024 года стала регистрация права собственности на недвижимое имущество. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.
Мы зафиксировали 8,6 млн обращений — ровно треть от общего количества запросов по всем услугам, — сказал он.
Следующими по востребованности у населения услугами стали регистрация по месту пребывания — 3 млн обращений (10,8%), получение сведений о недвижимости из ЕГРН — 2,2 млн (8,4%) и миграционный учет — 1,7 млн (6,4%).
источник: «Российская газета»
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