В Минэкономразвития назвали самую популярную услугу в МФЦ

Самой популярной услугой у россиян в МФЦ «Мои документы» в первом полугодии 2024 года стала регистрация права собственности на недвижимое имущество. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.