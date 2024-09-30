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В Минфин России посчитали, сколько заёмщиков воспользовались семейной ипотекой
источник фото: ЦИАН

В Минфин России посчитали, сколько заёмщиков воспользовались семейной ипотекой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:27 30.09.2024

По программе «Семейная ипотека» с 2018 года было выдано 3 млн льготных кредитов на сумму 13 трлн рублей, рассказал глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на XXI Международном банковском форуме. На компенсацию ипотечной ставки из бюджета было выплачено более 1 трлн рублей.

Часть квартир, купленных по программе — инвестиционные, отметил Яковлев. Он уверен, что введение принципа однократности выдачи льготной ипотеки — это одно из наиболее правильных ограничений, касающихся программы. Сейчас льготный кредит можно оформить только один раз по одной из действующих программ.

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Принцип однократности выдачи начал действовать в декабре 2023 года. До введения этого ограничения многие использовали льготную ипотеку для покупки инвестиционных квартир, отметил Яковлев. Это привело к дисбалансу спроса и предложения и увеличению ценового разрыва между первичным и вторичным жильём.

Ранее в Счётной палате рассказали о заёмщике, который оформил сразу 26 льготных ипотечных кредитов. Аудиторы СП выяснили, что почти 115 тыс. заёмщиков получили два и более льготных кредита на общую сумму 1,1 трлн рублей.

источник: ЦИАН

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