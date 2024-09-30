В Минфин России посчитали, сколько заёмщиков воспользовались семейной ипотекой

Часть квартир, купленных по программе — инвестиционные, отметил Яковлев. Он уверен, что введение принципа однократности выдачи льготной ипотеки — это одно из наиболее правильных ограничений, касающихся программы. Сейчас льготный кредит можно оформить только один раз по одной из действующих программ.

Принцип однократности выдачи начал действовать в декабре 2023 года. До введения этого ограничения многие использовали льготную ипотеку для покупки инвестиционных квартир, отметил Яковлев. Это привело к дисбалансу спроса и предложения и увеличению ценового разрыва между первичным и вторичным жильём.

Ранее в Счётной палате рассказали о заёмщике, который оформил сразу 26 льготных ипотечных кредитов. Аудиторы СП выяснили, что почти 115 тыс. заёмщиков получили два и более льготных кредита на общую сумму 1,1 трлн рублей.

источник: ЦИАН