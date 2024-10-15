В Минфине РФ пообещали, что закрывать семейную ипотеку не будут

Напомним, в июле условия семейной ипотеки изменили. Льготный кредит по ставке 6% годовых могут получить семьи, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 6 лет во всех регионах страны и семьи с двумя детьми до 18 лет в отдельных регионах. Банки выдают такие кредиты по рыночным ставкам, разницу между льготной и рыночной ставкой компенсирует государство. Это позволяет снизить ставку по жилищным для заёмщиков.

В сентябре 2024 года ряд крупных банков исчерпали лимиты, выделенные на программу. Оператор льготных программ «Дом.РФ» перераспределил оставшиеся лимиты между банками.

Напомним, в апреле семейную ипотеку продлили до 2030 года.

источник: ЦИАН