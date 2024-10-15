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В Минфине РФ пообещали, что закрывать семейную ипотеку не будут
иллюстрация: ЦИАН

В Минфине РФ пообещали, что закрывать семейную ипотеку не будут

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:26 15.10.2024

Семейную ипотеку закрывать не планируется. Программа будет продолжаться, несмотря на высокие ставки по кредитам, заверил министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что средства, необходимые на реализацию семейной ипотеки, уже заложены в бюджете на 2025–2027 годы. Повышение ставок не коснётся участников льготной программы, отметил Силуанов.

Напомним, в июле условия семейной ипотеки изменили. Льготный кредит по ставке 6% годовых могут получить семьи, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 6 лет во всех регионах страны и семьи с двумя детьми до 18 лет в отдельных регионах. Банки выдают такие кредиты по рыночным ставкам, разницу между льготной и рыночной ставкой компенсирует государство. Это позволяет снизить ставку по жилищным для заёмщиков.

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В сентябре 2024 года ряд крупных банков исчерпали лимиты, выделенные на программу. Оператор льготных программ «Дом.РФ» перераспределил оставшиеся лимиты между банками.

Напомним, в апреле семейную ипотеку продлили до 2030 года.

источник: ЦИАН

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