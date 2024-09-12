Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Минфине РФ ждут снижения ставок по ипотеке
актуально в республике
В Минфине РФ ждут снижения ставок по ипотеке
иллюстрация: ЦИАН

В Минфине РФ ждут снижения ставок по ипотеке

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:14 12.09.2024

Людям, которые хотят приобрести жилье, не следует бояться высоких ставок по рыночной ипотеке, считает глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но не подпадает под условия льготных программ, не стоит из-за высоких отказываться от рыночной ипотеки, заявил Яковлев в подкасте «Легкие деньги» в эфире Первого канала.

Базовые ставки по ипотеке сейчас высокие, однако представитель Минфина уверен, что в будущем снизятся, что позволит заёмщикам рефинансировать жилищные кредиты на более выгодных условиях. Яковлев напомнил, что в 2015 году была ситуация, когда длительный цикл повышения ключевой ставки сменился снижением. Он рассказал, что в тот период он сам оформил ипотеку под высокий процент, а через полтора-два года рефинансировал кредит по сниженной ставке.

Узнайте больше:  В Евпатории анонсируют фестиваль кофе

По данным «Дом.РФ», в начале сентября 2024 года средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки достигла 20,88% годовых. Ставка по ипотеке на вторичное жильё составила 20,84% годовых.

Оформлять рыночную ипотеку разумно, если у заёмщика есть возможность быстро закрыть кредит, к примеру, за счёт продажи старой квартиры, отметила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Сигналы Центробанка говорят о том, что возможность рефинансировать ипотеку появится не скоро, добавила эксперт. Регулятор может перейти к смягчению денежно-кредитной политики не ранее 2025 года.

источник: ЦИАН

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: недвижимость в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
недвижимость в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.