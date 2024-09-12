В Минфине РФ ждут снижения ставок по ипотеке

Людям, которые хотят приобрести жилье, не следует бояться высоких ставок по рыночной ипотеке, считает глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но не подпадает под условия льготных программ, не стоит из-за высоких отказываться от рыночной ипотеки, заявил Яковлев в подкасте «Легкие деньги» в эфире Первого канала.

Базовые ставки по ипотеке сейчас высокие, однако представитель Минфина уверен, что в будущем снизятся, что позволит заёмщикам рефинансировать жилищные кредиты на более выгодных условиях. Яковлев напомнил, что в 2015 году была ситуация, когда длительный цикл повышения ключевой ставки сменился снижением. Он рассказал, что в тот период он сам оформил ипотеку под высокий процент, а через полтора-два года рефинансировал кредит по сниженной ставке.

По данным «Дом.РФ», в начале сентября 2024 года средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки достигла 20,88% годовых. Ставка по ипотеке на вторичное жильё составила 20,84% годовых.

Оформлять рыночную ипотеку разумно, если у заёмщика есть возможность быстро закрыть кредит, к примеру, за счёт продажи старой квартиры, отметила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Сигналы Центробанка говорят о том, что возможность рефинансировать ипотеку появится не скоро, добавила эксперт. Регулятор может перейти к смягчению денежно-кредитной политики не ранее 2025 года.

источник: ЦИАН