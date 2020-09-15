В министерстве образования Крыма рассказали об «антиковидных» мерах безопасности в школах

В министерстве образования Крыма подтвердили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, с целью создания безопасных условий с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, главами администраций муниципальных образований и городских округов, начальниками управлений и отделов образования проведена работа по обеспечению всех образовательных организаций достаточным запасом антисептических и дезинфицирующих средств; оборудованием для обеззараживания воздуха для работы в присутствии людей (в соответствии с техническими характеристиками приборов и площадью помещений), — рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

По ее словам, за счет средств бюджетов муниципальных образований приобретено 2 962 рециркулятора.

Также идет поставка рециркуляторов за счет средств бюджета Республики Крым в количестве 6 102 единиц, из которых 1990 уже направлены в образовательные организации, 4112 будут поставлены до конца сентября, — отметила министр.

В образовательных организациях составлены графики проведения обеззараживания воздуха в кабинетах, использование рециркуляторов фиксируется в специальных журналах. Приказом по образовательной организации назначены ответственные лица за соблюдением графика.

По информации республиканского минобраза, в настоящее время в образовательных организациях имеется 2 056 бесконтактных термометров. На входах проводится «утренний фильтр». За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет. Расписание уроков составлено с учетом необходимости использования кабинетов со специальным оборудованием (физика, химия, технология). Уроки физкультуры проводятся на открытом воздухе.

Для каждого класса сформирован индивидуальный маршрут с целью максимального разобщения учащихся из разных классов (графики перемен, питания, прогулок, динамических пауз), — подчеркнули в министерстве.

Средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) обязательны для работников пищеблоков, а также сотрудники категории 65+, а согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обязаны носить маски все сотрудники образовательных организаций постоянно, (вне периода проведения уроков).

В случае выявления заболевания коронавирусом у педагогического работника или учащегося администрация школы информирует о ситуации территориальный Роспотребнадзор, который проводит эпидемиологическое расследование и дает рекомендации по каждому конкретному случаю, — резюмировала министр.

По словам Валентины Лаврик, от министерства образования, науки и молодежи РК сформирована группа специалистов по контролю безопасных условий, которая начала свою работу с 14 сентября.