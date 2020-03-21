В Министерстве транспорта РК озвучили перечень дорог Симферополя, подлежащих ремонту в 2020 году

Министерство транспорта Республики Крым согласовало список дорог и улиц Симферополя, где запланированы ремонтные работы в текущем году. Документ опубликован на портале Правительства — ЗДЕСЬ .

Так, из Дорожного фонда РК будет профинансирован капитальный ремонт улиц Воровского, Троллейбусная, Шмидта, Толстого, Карла Маркса, Козлова (от Севастопольской до улицы Ангарской), а также планируется проведение второй очереди капитального ремонта проспекта Победы от площади Куйбышева до Бородинского кольца и первой очереди от Бородинского кольца до улицы Белая. Кроме того, ряд улиц столицы Крыма планируется отремонтировать в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Симферополе, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.