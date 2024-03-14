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В министерстве юстиции прошел Единый день оказания бесплатной юридической помощи

В министерстве юстиции Крыма прошел Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:17 14.03.2024

В министерстве юстиции РК состоялся Единый день оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.

В министерстве юстиции Крыма прошел Единый день оказания бесплатной юридической помощи

В ходе мероприятия помощь в виде юридических консультаций, составленных заявлений, обращений и жалоб, иных документов правового характера специалистами разных отраслей права оказана 124 гражданам.

В министерстве юстиции Крыма прошел Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Заявителей интересовали вопросы пенсионного обеспечения и исполнительного производства, социальной поддержки, защиты прав граждан, имущественных и земельных правоотношений, миграции и другие, — рассказали в минюсте.

В министерстве юстиции Крыма прошел Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Единый день оказания бесплатной юридической помощи прошел при участии адвокатов и представителей органов прокуратуры Республики, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РК и г. Севастополю, регионального Отделения Социального фонда, Нотариальной палаты Республики Крым, министерства труда и социальной защиты РК, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и КРО ООО «Ассоциация юристов России».

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В министерстве юстиции Крыма прошел Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Фото: минюст РК.

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