В министерстве юстиции Республики Крым пройдёт Единый день бесплатной юридической помощи

Очередной Единый день бесплатной юридической помощи в Республике Крым запланирован на 10 июля и будет проходить с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в здании министерства (г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 28) в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченной ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских (День семьи, любви и верности).

Единый день бесплатной юридической помощи пройдет с участием представителей прокуратуры Республики Крым, Министерства внутренних дел по Республике Крым, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю, Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Управления Минюста России по Республике Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Нотариальной палаты Республики Крым и адвокатов. В рамках мероприятия будут предоставлены бесплатные юридические консультации по вопросам социального обеспечения и поддержки семей с детьми, исполнительного производства, нотариальных действий, а также защиты интересов граждан, — сообщили в минюсте РК.

Для получения помощи потребуется предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (либо иной документ, удостоверяющий личность), и пакет документов по каждому конкретному случаю, по которому обращается гражданин. Дополнительную информацию о том, как получить бесплатную юридическую консультацию, можно узнать по телефону: +7(3652)528-845.

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