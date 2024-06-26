В Министерстве юстиции РК анонсируют Единый день бесплатной юридической помощи

Единый день бесплатной юридической помощи пройдет с участием представителей прокуратуры Республики Крым, Министерства внутренних дел по Республике Крым, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю, Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Управления Минюста России по Республике Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Нотариальной палаты Республики Крым и адвокатов.

В рамках мероприятия будут предоставлены бесплатные юридические консультации по вопросам социального обеспечения и поддержки семей с детьми, исполнительного производства, нотариальных действий, а также защиты интересов граждан.

Для получения помощи потребуется предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (либо иной документ, удостоверяющий личность), и пакет документов по каждому конкретному случаю, по которому обращается гражданин.

Дополнительную информацию о проведении мероприятия можно уточнить по телефону: +7(3652) 528-845.

источник: по информации пресс-службы Министерства юстиции Республики Крым