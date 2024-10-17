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В Министерстве здравоохранения Крыма состоится Общерегиональный День приема граждан

В Министерстве здравоохранения Крыма состоится Общерегиональный День приема граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:23 17.10.2024

В Министерстве здравоохранения Республики Крым в соответствии с Распоряжением Главы Республики Крым от 05 июля 2017 года № 344-рг и в преддверии празднования Дня народного единства состоится Общерегиональный День приема граждан.

Прием граждан пройдёт 30 октября 2024 года с 10.00 до 16.00 по адресу г. Симферополь, пр. Кирова, д. 1, 4-й этаж.

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Предварительная запись будет осуществляться с 22 по 28 октября 2024 года по номеру +7(3652) 605-878. При записи на приём необходимо сообщить сведения о себе (фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный номер), содержание обращения.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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