В министерстве ЖКХ Крыма подтвердили: «Вода Крыма» вводит новые графики подачи воды в Симферополе

Графики будут ужесточаться.

С сегодняшнего дня ГУП РК «Вода Крыма» вводит новые графики водоснабжения для города Симферополя, частей Бахчисарайского и Симферопольского районов. Ограничение вызвано критическим уровнем водохранилищ. По информации предприятия графики будут действовать до реализации мероприятий по стабилизации водоснабжения.

Пока они будут действовать в тестовом режиме. Во вторник, среда, четверг холодное водоснабжение будет подаваться с 6:00 до 8:00 утром и с 19:00 до 21:00 вечером. В пятницу, субботу и воскресенье с 18:00 до 22:00. График подачи воды в понедельник Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» определит в ближайшую неделю в процессе тестирования, — отметили в министерстве ЖКХ РК.

Дополнительно ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что увеличен забор поднятой воды из подземных источников до 80 тысяч кубических метров, однако ситуация с запасами ресурсов сложная, и в дальнейшем возможно введение новых графиков с уменьшением часов подачи воды.

Еще о новых графиках подачи воды — ЗДЕСЬ.