В Симферополе ужесточаются графики подачи воды: два часа утром и вечером

А в выходные — только вечером!

ГУП РК «Вода Крыма» буквально огорошило новостью об ужесточении графиков подачи воды в Симферополе. Не по три, а по два часа утром и вечером, а в выходные и вовсе без утренней подачи воды.

В связи с критическими уровнями водохранилищ и недопущения мертвых объемов, а также до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения, Симферопольский филиал ГУП РК “Вода Крыма” с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения: Вторник, среда, четверг — с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00. Пятница, суббота, воскресенье с 18:00 до 22:00. График подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования, — говорится в сообщении ГУП РК «Вода Крыма».

Первая реакция – шок… Особенно, на фоне оптимистичных заявлений о выделении миллиардов бюджетных денег, подключении новых скважин… В итоге: вода сомнительного качества (уж точно не для питья) по прежним расценкам (горожане без водомеров платят «по полной») подается 4 часа в сутки, а выходные еще и только по вечерам… Интересно, что будет дальше?

PS. Вспоминается и телеэфир самого конца октября Главы Крыма Сергея Аксёнова. Тогда он сказал, что сокращение графиков до 4 часов в сутки — «крайняя мера». Цитата:

Если погоды не будет и до тех пор, пока не будет построена опреснительные установки, – график подачи воды не изменится. Здесь надо готовиться к этой ситуации, что при самом худшем прогнозе график до конца года останется в том же режиме, даже, если совсем будет плохо, будет ужесточен: два часа вечером и два часа утром. Но это будет последнее ужесточение, если ситуация к этому подведет.

Как то быстро мы за три неполных недели к «краю» подобрались, не находите?