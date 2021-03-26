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В министерстве ЖКХ Крыма рассказали о наполнении водохранилищ
Автор: http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=45.018214&lon=35.123978&z=14&m=b&show=/user/393666 - http://photos.wikimapia.org/p/00/03/74/54/18_full.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64417359

В министерстве ЖКХ Крыма рассказали о наполнении водохранилищ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:03 26.03.2021

Министерство ЖКХ Крыма приводит оперативные данные по наполняемости водохранилищ на 26 марта (см. таблицу).

В министерстве ЖКХ Крыма рассказали о наполнении водохранилищ

Не лишним, как нам кажется, будет уточнить полный объем перечисленных  таблице водохранилищ.

Изобильненское водохранилище (главный водозабор Алушты) – 13 млн. кубов. По факту – около 3,5 млн. кубометров. Заполнение около 30%.

Загорское водохранилище (на реке Кача, в Бахчисарайском районе) – 28 млн. кубов. По факту – нет и 3 миллионов. Водохранилище, практически, на «мертвом уровне».

Балановское водохранилище (на реке Зуя, в Белогорском районе) – 5 млн. кубометров. По факту – менее одного миллиона. Динамика наполнения есть.

Счастливенское водохранилище (главный водозабор Ялты) – 11,5 млн. кубов. По факту – свыше 6 миллионов. Это свыше 50% наполнения.

Тайганское водохранилище (под Белогорском) – около 14 млн. кубометров. По факту – немногим более одного миллиона кубом, однако есть «отрыв» от «мертвого объема».

Белогорское водохранилище – 23 млн. кубов. По факту – около 12 млн. кубометров, это больше половины, наблюдается хорошая динамика наполнения.

Партизанское водохранилище (на реке Альма, один из основных трех водозаборов Симферополя) – 34 млн. кубометров. По факту – почти 6 млн. кубов, водохранилище медленно, но верно пополняется талой горной водой и уже почти полноводной Альмой.

Симферопольское водохранилище – главный и пока, увы, почти пересохший водозабор крымской столицы. Номинальный объем – 36 млн. кубометров (полезный – 34 млн.). По факту – уже какой месяц, практически, «на мертвом уровне» — около 4 млн. кубов.

Аянское водохранилище (горы, на юге Симферопольского района) – объем почти 4 млн. кубометров, по факту – почти 50% наполнения (с неплохой динамикой, напомним, это водохранилище естественного стока).

Старокрымское водохранилище (распложено в предгорье, на реке Чурюк-Су) – 3 млн. кубов, по факту – чуть более миллиона (с динамикой наполнения в феврале-марте).

Самарлинское водохранилище (на реке Самарли) – 8 млн. кубов, по факту – более 3 миллионов, уровень воды приближается к 50%.

Ленинское водохранилище (в урочище Юзмак) – 7,7 млн. кубов, по факту – 3 миллиона, ситуация аналогичная с Самалинским водозабором, тем более, что оба водохранилища и питает одна и та же река – Самарли.

Таким образом, пессимизм уместен лишь по поводу состояния Загорского, Тайганского и Симферопольского водохранилищ. Откровенно радуют темпы наполнения Партизанского, Аянского, Белогорского и Счастливенского. Апрель, конечно, станет решающим месяцем для всех крымских водохранилищ (дожди, таяние снегов в горах, наполнение рек и паводки), но относительно оптимистичные прогнозы также можно дать по наполнению Самарлинского, Ленинского, Изобильненского, Балановского водохранилищ.

В министерстве ЖКХ Крыма рассказали о наполнении водохранилищ

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