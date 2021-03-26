В министерстве ЖКХ Крыма рассказали о наполнении водохранилищ

Министерство ЖКХ Крыма приводит оперативные данные по наполняемости водохранилищ на 26 марта (см. таблицу).

Не лишним, как нам кажется, будет уточнить полный объем перечисленных таблице водохранилищ.

Изобильненское водохранилище (главный водозабор Алушты) – 13 млн. кубов. По факту – около 3,5 млн. кубометров. Заполнение около 30%.

Загорское водохранилище (на реке Кача, в Бахчисарайском районе) – 28 млн. кубов. По факту – нет и 3 миллионов. Водохранилище, практически, на «мертвом уровне».

Балановское водохранилище (на реке Зуя, в Белогорском районе) – 5 млн. кубометров. По факту – менее одного миллиона. Динамика наполнения есть.

Счастливенское водохранилище (главный водозабор Ялты) – 11,5 млн. кубов. По факту – свыше 6 миллионов. Это свыше 50% наполнения.

Тайганское водохранилище (под Белогорском) – около 14 млн. кубометров. По факту – немногим более одного миллиона кубом, однако есть «отрыв» от «мертвого объема».

Белогорское водохранилище – 23 млн. кубов. По факту – около 12 млн. кубометров, это больше половины, наблюдается хорошая динамика наполнения.

Партизанское водохранилище (на реке Альма, один из основных трех водозаборов Симферополя) – 34 млн. кубометров. По факту – почти 6 млн. кубов, водохранилище медленно, но верно пополняется талой горной водой и уже почти полноводной Альмой.

Симферопольское водохранилище – главный и пока, увы, почти пересохший водозабор крымской столицы. Номинальный объем – 36 млн. кубометров (полезный – 34 млн.). По факту – уже какой месяц, практически, «на мертвом уровне» — около 4 млн. кубов.

Аянское водохранилище (горы, на юге Симферопольского района) – объем почти 4 млн. кубометров, по факту – почти 50% наполнения (с неплохой динамикой, напомним, это водохранилище естественного стока).

Старокрымское водохранилище (распложено в предгорье, на реке Чурюк-Су) – 3 млн. кубов, по факту – чуть более миллиона (с динамикой наполнения в феврале-марте).

Самарлинское водохранилище (на реке Самарли) – 8 млн. кубов, по факту – более 3 миллионов, уровень воды приближается к 50%.

Ленинское водохранилище (в урочище Юзмак) – 7,7 млн. кубов, по факту – 3 миллиона, ситуация аналогичная с Самалинским водозабором, тем более, что оба водохранилища и питает одна и та же река – Самарли.

Таким образом, пессимизм уместен лишь по поводу состояния Загорского, Тайганского и Симферопольского водохранилищ. Откровенно радуют темпы наполнения Партизанского, Аянского, Белогорского и Счастливенского. Апрель, конечно, станет решающим месяцем для всех крымских водохранилищ (дожди, таяние снегов в горах, наполнение рек и паводки), но относительно оптимистичные прогнозы также можно дать по наполнению Самарлинского, Ленинского, Изобильненского, Балановского водохранилищ.