В Минобороны РФ назвали цели и задачи второго этапа спецоперации на Украине

Российская армия в ходе второго этапа спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечить коридор в Крым. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев. Представитель Минобороны РФ также добавил, что контроль над Югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье, «где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

С начала второй фазы военной операции, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики, — сказал генерал на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области в пятницу. Цитаты его выступления приводят «Интерфакс» и ТАСС .

Рустам Миннекаев также провел историческую параллель между сегодняшними событиями и временами Великой Отечественной войны.

Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию, — сказал замкомандующего.

Миннекаев добавил, что спецоперация должна быть «успешно доведена до логического завершения«. Он заявил, что все поставленные задачи будут выполнены.