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«Верево Сити»
В Минобороны РФ раскрыли подробности перехвата британского эсминца «Defender» в Черном море
Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ раскрыли подробности перехвата британского эсминца «Defender» в Черном море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:36 11.08.2021

Российский Су-24М в июне выполнил бомбометание по курсу британского эсминца «Defender», зашедшего в российские территориальные воды недалеко от побережья Крыма, менее чем в 1 км от корабля. Об этом сообщил замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

Когда по курсу британца ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло. Наш Су-24М выполнил предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 кг по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее одного километра. Для иностранного экипажа в этом ничего хорошего не было, — рассказал Картаполов в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам замминистра, совершить навал не было возможности, поскольку корабль, который первоначально вел наблюдение за эсминцем, был гораздо меньше его по водоизмещению. Все действия флота, подчеркнул Картаполов, полностью контролировались через Национальный центр управления обороной министром обороны, все решения принимались согласно обстановке.

О провокации британского эсминца «Defender» у берегов Крымского полуострова – в нашей подборке.

В Минобороны РФ раскрыли подробности перехвата британского эсминца «Defender» в Черном море

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