В Минобороны РФ рассказали о героизме военных, участвующих в спецоперации на Украине

В Минобороны РФ обнародовали новые факты героизма российских воинов, проявленного в ходе спецоперации на Украине.

Расчет боевой машины РСЗО «Ураган» под контролем лейтенанта Ильи Дехтяря выполнял задачи по поражению сил противника. Илья, находясь под ударом реактивных систем залпового огня националистов, ликвидировал целую колонну реактивного дивизиона и уничтожил опорный пункт артиллерийской батареи противника.

Попав в засаду националистов при выполнении задачи, водитель-санитар младший сержант Антон Мягченков, рискуя своей жизнью под атакой радикалов, сумел эвакуировать раненых и оказать им первую медицинскую помощь. Благодаря его мужественным действиям, были спасены жизни 13 российских военных — вовремя доставил их в медицинский отряд специального назначения.

Старший лейтенант Роман Кулага и экипаж танка под его командованием ликвидировали 3 боевые машины противника и позицию снайпера. Военнослужащие получили серьезные ранения, а Роману пришлось в одиночку продолжить бой — он уничтожил еще одну боевую машину и более 15 националистов и наемников.

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