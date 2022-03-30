В Минобороны РФ разъяснили, что происходит на Киевском и Черниговском направлении

На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных Сил – на Донбассе, — сказал он.

Итог — все эти цели были выполнены. Впрочем, одновременно российская армия решала и другую задачу, а именно – в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины, путем профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, также используя современные высокоточные средства поражения, — создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Народных Республик Донбасса.

С этой целью проводилось и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается. Таким образом, все основные задачи Вооруженных Сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены, — резюмировал Игорь Конашенков.

По его утверждению, целью перегруппировки российских Вооруженных Сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса.

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