В Минобороны РФ сообщили о поражении мест хранения безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили места хранения безэкипажных катеров ВСУ. ОБ этом сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах, — говорится в сводке.

Предположительно, один из складов, где хранились катера и боеприпасы, располагался в Одесской области, где вчера неоднократно раздавались взрывы.

Последняя атака украинских морских дронов в Черном море была зафиксирована утром 30 октября. Тогда в 4:00 техническими средствами наблюдения недалеко от Севастополя были обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения вражеских дронов было нанесено огневое поражение.