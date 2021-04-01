В Минобороны России пояснили перемещение военной техники в Крым

Переброска военной техники в Крым осуществляется в рамках плановых мероприятий учебной подготовки Южного военного округа (ЮВО), которые проходят на 30 общевойсковых полигонах на юге России. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Ранее в четверг в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видна колонна военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и грузовые автомобили. Предположительно техника движется в направлении Крыма.

В войсках ЮВО по ранее утвержденному плану подготовки проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму, — сказал собеседник агентства.

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он добавил, что по периметру границ России фиксируется повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, а также других объединений и отдельных стран.