В Минпром РК утверждают: цены на социально значимые продукты питания контролируют

Минпром РК провел мониторинг цен на социально значимые продукты питания в магазинах крупных торговых сетей республики. Особое внимание, говорят специалисты, уделяют выполнению обязательств, взятых на себя торговыми организациями в ходе подписания Меморандума взаимопонимания с Советом министров Республики Крым. Согласно документу, напомним, торговые сети обязуются устанавливать «минимальную» торговую наценку от 5% до 15 % на социально значимые продукты питания первой необходимости.

Это касается ряда социально значимых продуктов питания, например, говядины, свинины, мяса кур (тушка), масла сливочного и подсолнечного, молока питьевого, кефира, творога, яиц куриных, сахара – песка, риса, крупы гречневой, овощей, воды питьевой и др. Также в ходе осмотра проверено выполнение соглашения об установке розничных цен при реализации масла подсолнечного рафинированного, дезодорированного, произведенного на территории Российской Федерации, без смешивания с другими видами масел, без примесей и добавок в потребительской упаковке в размере, не превышающем 110 рублей в пересчёте за 1 литр, включая НДС 10% и сахара-песка белого отечественного производства, произведенного на территории Российской Федерации, из сырья, выращенного на территории Российской Федерации, без смеси с другими видами сахара, без примесей и добавок, упакованного в мешки по 50 кг в размере, не превышающем 46 рублей за килограмм, — сообщили в пресс-служб Министерства промышленной политики РК.