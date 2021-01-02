В минстрое Крыма подвели итоги года

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2024 года», региональной адресной инвестиционной программы и национальных проектов минстрой Крыма строит социально-значимые объекты в сфере медицины и образования. Возводит защитные сооружения во избежание оползневых процессов. Реализует объекты для водоснабжения полуострова. Реконструирует и строит канализационные очистные станции и инженерные сети. Основной объем работ реализуется в рамках ФЦП.

В 2020 году реализовано 68 объектов и мероприятий. Кассовый расход составил 98,9%. Всего в рамках ФЦП с 2014 года завершена реализация 304 объектов, — отметили в министерстве.

Среди них: 42 объекта здравоохранения, в том числе самый масштабный многопрофильный медицинский центр имени Семашко, значимая для полуострова трасса «Таврида» (строительство трассы курирует Министерство транспорта Республики Крым), международный аэропорт «Симферополь», 25 детских садов, 4 школы, 16 объектов инженерных сетей, 12 объектов энергетического комплекса, 1 полигон ТКО, 4 объекта транспортной инфраструктуры, 4 объекта туристских кластеров Евпатории и Саки, 1 многоквартирный дом.

В период острой нехватки воды в Республике минстрой Крыма и государственный заказчик «Инвестстрой» принимают непосредственное участие, реализуя строительство Бештрек-Зуйского водовода и водозабора.

Продолжаются работы по 273 объектам. В этом числе: строительство более 100 учреждений образования, что обеспечит порядка 20 тысяч новых мест. 10 объектов канализационных очистных сооружений, общей стоимостью 16 миллиардов 500 миллионов рублей. Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, стоимостью 8 миллиардов 557 миллионов рублей. Строительство канализационного коллектора в Симферополе, стоимость объекта 11 миллиардов 354 миллионов рублей, протяжённость: 17,3 км; диаметр трубы до 2, 4 метров, — уточнили в минстрое РК.

Второй этап строительства тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи, стоимость объекта: 23 миллиарда 263 миллиона рублей. В настоящее время водоснабжение в Керчь осуществляется по временной схеме через Новогригорьевский, Новожиловский и Просторненский водозаборы. А также реализация противооползневых и берегоукрепительных сооружений.

Благодаря новой системе выбора подрядчика без проведения торгов, удалось ускорить процесс заключения контракта и предотвратить недострои. Оплата исполнителю начисляется по факту завершения работ. Таким образом, с января 2019 года в Республике не образовалось новых недостроев и украденных авансов. Ко всему, 17 ранее «замороженных» детсадов будут достроены в 2022 году. В 2021 запланированы работы на 14 новых канализационных очистных сооружениях стоимостью более 21 миллиарда рублей и 25 объектов водоснабжения стоимостью 36 миллиардов 480 миллионов. Всего в Крыму до 2024 года будет реализовано 615 объектов на общую сумму 643 миллиарда 300 миллионов рублей, — отметили в минстрое.

В 2020 в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» за год построено 5 детских садов с общим количеством 1110 мест и 1 школа на 250 мест. В 2021 году будет введён в эксплуатацию детский сад на 140 мест в г. Керчь и учебно-тренировочный центр «Физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард». Также запланировано начало строительства 16 дошкольных организаций на 3850 мест и 1 общеобразовательной школы на 700 мест.

По информации пресс-службы министерства строительства и архитектуры РК.