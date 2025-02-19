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В Минстрое призывают ввести единую платёжку за ЖКУ
источник фото: ЦИАН

В Минстрое призывают ввести единую платёжку за ЖКУ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:55 19.02.2025

Необходимо ввести единый платёжный документ для расчёта за жилищно-коммунальные услуги, заявили в Минстрое. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

По мнению главы Минстроя Ирека Файзуллина, от прямых договоров с поставщиками ресурсов нужно отказаться. Когда платежи напрямую поступают ресурсоснабжающим компаниям, а управляющая организация не занимается сбором средств с жильцов, это негативно влияет на собираемость платежей за ЖКУ.

Ирек Файзуллин считает, что должен быть единый платёжный документ, а сбором средств должен заниматься единый региональный оператор.

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Идея введения единого платёжного документа для расчёта за жилищно-коммунальные услуги обсуждают уже давно. Ранее Минстрой предложил перейти на электронные платёжки, которые будут формироваться в ГИС ЖКХ.

В министерстве считают, что такой формат расчётов повысит качество услуг сделает оплату жилищно-коммунальных услуг более прозрачной, людям будет доступна информации о начислениях и платежах. Кроме того, это повысит собираемость платы за ЖКУ.

источник: ЦИАН

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