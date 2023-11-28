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В Минстрое РФ допускают сохранение льготной ипотеки после 1 июля 2024 года

В Минстрое РФ допускают сохранение льготной ипотеки после 1 июля 2024 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:55 28.11.2023

Льготные ипотечные программы будут сохранены и после 1 июля 2024 года, обсуждается несколько подобных вариантов, сообщил журналистам на выставке-форуме «Россия» министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Во-первых, окончательно рано говорить, давайте поработаем до 1 июля. Во-вторых, льготные программы всё равно будут в определенной схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательного решения нет, — цитируют Известия  чиновника.

Файзуллин добавил, что программа льготной ипотеки поддержала строительную отрасль России.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что крупные российские банки зафиксировали рост спроса россиян на комбинированные ипотечные программы. Они позволяют выплатить часть ссуды свыше установленного госпрограммами субсидируемого лимита по рыночной ставке.

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До этого, 14 ноября, Файзуллин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отмечал, что ипотечная программа в индивидуальном жилищном строительстве должна быть выделена в отдельный проект. По словам министра, в системе строительства жилья необходимо отрабатывать отдельные меры поддержки.

В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство страны направит на программы льготного кредитования для россиян дополнительно 95 млрд рублей. Он отметил, что в данной сфере правительство реализует широкий комплекс мер, включая системную поддержку программ льготных кредитов.

источник: Известия

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