В минстрое РК наградили призеров конкурса «Построено в России. Построено в Крыму»

В министерстве строительства и архитектуры РК состоялась церемония награждения призеров конкурса детского рисунка «Построено в России. Построено в Крыму», который был приурочен к международной выставке-форуму «Россия». Памятные грамоты и сладкие призы ребятам вручила заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Анна Килеса.

Приветствуя победителей, Анна Килеса поблагодарила детей за активное участие в конкурсе и творческий подход:

Очень приятно увидеть вашими глазами те объекты, на которые были направлены все наши усилия. Мы надеемся, что вы заинтересуетесь нашей профессией и станете настоящими созидателями.

В конкурсе были представлены детские работы в трех возрастных категориях — от 6 до 9 лет, от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет, направленные в период с 1 по 31 октября.

Всего поступило 315 работ. Из десяти городских округов заявлено 213 рисунков, больше половины из которых созданы юными жителями Симферополя, пятую часть конкурсантов составили евпаторийцы. В десятке жителей сельских регионов, заявивших на конкурс более 100 работ, 44 — работы ребят из Симферопольского района, 33 — жителей Джанкойского района.

Наиболее популярными объектами стали:

Крымский мост (90 работ с изображением объекта);

аэропорт (55 работ);

здание Республиканской клинической больницы им. Семашко (17 работ);

Симферопольская соборная мечеть (17 работ);

трасса «Таврида» (15 работ).

В возрастной категории 6-9 лет победителями стали:

1 место – Османов Муслим, работа «Крымский мост»,

2 место — Чирков Даниил, работа «Вылетаем на помощь»,

3 место – Иванов Тимофей, работа «Крымский мост» и Сачава Давид, работа «Постройки Крыма».

Победители в категории 10-14 лет:

1 место – Евдокимова Ева, работа «Памятник Екатерине Великой в г. Симферополь, восстановленный в 2016г.»,

2 место – Морозов Павел, работа «Аэропорт» и Столярчук Аркадий, работа «Крымский мост»,

3 место – Сосонко Вениамин, работа «Смотрящий в даль» и Бусыгина Маргарита, работа «Солнечный Крым».

Победители в категории 15-18 лет:

1 место – Тисельская Яна, работа «Соборная мечеть Крыма»,

2 место – Крамар Виктория, работа «Караимская кенаса»,

3 место – Мещеряк Варвара, работа «МБУ «Дворец Спорта» им. Ю. Гагарина» и Дружинина Валерия, работа «Аэропорт «Симферополь».

Победители онлайн — голосования:

Ткаченко Егор, работа «Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского» (возрастная категория с 6 до 9 лет) — 851 голос;

Мелешко Кирилл, работа «Аэропорт Симферополь» (возрастная категория с 10 до 14 лет) — 1677 голосов;

Кириенко Светлана, работа «Mriya Resort & SPA» (возрастная категория с 15 до 18 лет) — 2465 голосов.

Работы победителей планируется продемонстрировать на стенде Республики Крым во время проведения отраслевой десятидневки «Строительство» в феврале 2024 года на выставке-форуме «Россия».

Фото: минстрой РК.