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В Минстрой РФ намерены разобраться с ценообразованием на квартиры
фото: severinform.ru

В Минстрой РФ намерены разобраться с ценообразованием на квартиры

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:06 03.11.2023

Минстрой РФ поднимет вопрос о цене квадратного метра на рынке жилой недвижимости. Об этом в среду, 1 ноября, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин на Московском форуме лидеров рынка недвижимости. По его мнению, сообщают Известия, пришло время проанализировать то, что составляет стоимость, а также оценить ситуацию с себестоимостью и рентабельностью проектов для того, чтобы жилье становилось доступным.

Минстрой России будет поднимать вопрос о цене квадратного метра, разложив все составляющие, которые были. Это означает: себестоимость, инвестиционная себестоимость, стоимость денег, цена реализации, внутриинвестиционная себестоимость, стоимость кредитов, социалка и всё остальное, — заявил Никита Стасишин. 

По словам специалиста, министерство изучит, где может произойти оптимизация.

Кроме того, он отметил, что ведомство рассмотрит составляющие стоимости совместно с Центральным банком, Министерством финансов и ведомствами других отраслей, а также с регионами.

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Ранее, 1 октября, «Известиям» в федеральной компании «Этажи» сообщили, что за сентябрь в части крупных городов России средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла более чем на 3%. По словам экспертов, это самый значительный месячный рост средней стоимости квадратного метра вторичного жилья с начала года.

Причина в высоком уровне спроса, который ощутили собственники, и некоторые из них подняли цены на свои объекты плюс изменилась структура предложения — раскупали прежде всего наиболее доступные по цене варианты квартир.

источник: Известия

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