Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Минтопэнерго Крыма озвучили причины дефицита бензина
Новости Республики
В Минтопэнерго Крыма озвучили причины дефицита бензина
иллюстрация: pikist.com

В Минтопэнерго Крыма озвучили причины дефицита бензина

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:11 15.09.2025

На автозаправочных станциях в Крыму все еще можно наблюдать дефицит топлива, тому есть как минимум три причины. Об этом заявили в Минтопэнерго республики.

В настоящее время на некоторых автозаправочных станциях в Республике Крым наблюдается дефицит светлых нефтепродуктов. Данная ситуация прежде всего связана с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки, – сообщили в ведомстве.

Со ссылкой на информацию от крымских предприятий-трейдеров в Минтопэнерго отметили, что сложившаяся ситуация находится на ежедневном контроле.

Принимаются меры оптимизации, – добавили в министерстве.

Ранее на Кубани прокомментировали информацию об ограничениях продажи топлива.

Узнайте больше:  Бархатный сезон в Крыму стартует с гастрономического фестиваля "Вкусно на районе"

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x