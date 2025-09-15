В Минтопэнерго Крыма озвучили причины дефицита бензина

В настоящее время на некоторых автозаправочных станциях в Республике Крым наблюдается дефицит светлых нефтепродуктов. Данная ситуация прежде всего связана с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки, – сообщили в ведомстве.
Со ссылкой на информацию от крымских предприятий-трейдеров в Минтопэнерго отметили, что сложившаяся ситуация находится на ежедневном контроле.
Принимаются меры оптимизации, – добавили в министерстве.
Ранее на Кубани прокомментировали информацию об ограничениях продажи топлива.
источник: РИА Новости Крым
