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В минтрансе Крыма заявили: мониторинг системы бесконтактной оплаты на маршрутах продолжается
Фото: минтранс РК

В минтрансе Крыма заявили: мониторинг системы бесконтактной оплаты на маршрутах продолжается

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 14:03 12.01.2021

Министерство транспорта Крыма призывает пассажиров обращаться на горячую линию ведомства, если в автобусе не работает валидатор.

Мониторинг системы бесконтактной оплаты на маршрутах Министерством не прекращался. В случае отключения терминала соответствующая информация доводится до перевозчика и в отношении него принимаются определенные меры вплоть до прекращения работы данного автобуса на маршруте, — отметили в минтрансе РК.

Телефоны «горячей линии»: (3652) 544-632, +7 978 960 33 60.

Напоминаем, если валидатор в автобусе не работает, то оплата проезда в городском транспорте составляет 17 рублей.

В минтрансе Крыма заявили: мониторинг системы бесконтактной оплаты на маршрутах продолжается

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