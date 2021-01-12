В минтрансе Крыма заявили: мониторинг системы бесконтактной оплаты на маршрутах продолжается

Министерство транспорта Крыма призывает пассажиров обращаться на горячую линию ведомства, если в автобусе не работает валидатор.

Мониторинг системы бесконтактной оплаты на маршрутах Министерством не прекращался. В случае отключения терминала соответствующая информация доводится до перевозчика и в отношении него принимаются определенные меры вплоть до прекращения работы данного автобуса на маршруте, — отметили в минтрансе РК.

Телефоны «горячей линии»: (3652) 544-632, +7 978 960 33 60.



Напоминаем, если валидатор в автобусе не работает, то оплата проезда в городском транспорте составляет 17 рублей.