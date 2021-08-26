Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Минтрансе РФ заявили, что субсидирование авиаперевозок с 2020 года увеличилось на 38%

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Минтрансе РФ заявили, что субсидирование авиаперевозок с 2020 года увеличилось на 38%
Фото: OrnaW, pixabay.com

В Минтрансе РФ заявили, что субсидирование авиаперевозок с 2020 года увеличилось на 38%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:49 26.08.2021

Правительство направило на эти цели 21,43 млрд рублей.

Правительство увеличило субсидирование авиаперевозок по сравнению с 2020 годом на 38%, направив на эти цели 21,43 млрд. рублей. Об этом в четверг сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на совещании в Волгограде под руководством помощника Президента России Игоря Левитина.

Объем средств федерального бюджета, выделенных на субсидирование авиаперевозок, увеличился по сравнению с прошлым годом с 15,5 млрд до 21,43 млрд. рублей. То есть на 38%, — сказал он.

Сохраняется режим льготного налогового вложения на внутренние воздушные перевозки, со ставкой НДС 0%, для перевозок из Крыма, Калининграда, Дальнего Востока и перевозок, минуя Москву. На 10% уменьшилась ставка на перевозки в Москву, уточнил Чалик.

Кроме того, продолжена реализация программы субсидирования региональных перевозок и перевозок наименее социально защищенных слоев населения. Дополнительно в рамках решений президента и правительства России были утверждены две новые программы субсидирования перевозок. Это Дальневосточная компания с бюджетом 1,58 млрд. рублей и туристические и семейные перевозки с бюджетом 1,35 млрд. рублей, — добавил замминистра транспорта РФ.

По материалам ТАСС.

В Минтрансе РФ заявили, что субсидирование авиаперевозок с 2020 года увеличилось на 38%

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.