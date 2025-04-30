В Минюсте Крыма анонсируют Единый день бесплатной юридической помощи

7 мая с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в конференц-зале Министерства юстиции Республики Крым (г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 28) пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Мероприятие будет приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
К участию в Едином дне бесплатной юридической помощи традиционно приглашены адвокаты и представители органов прокуратуры республики, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Нотариальной палаты Республики Крым, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и КРО ООО «Ассоциация юристов России».
В рамках мероприятия гражданам будут предоставлены бесплатные юридические консультации по вопросам: пенсионного обеспечения, социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, совершения нотариальных действий, имущественных и земельных правоотношений, исполнительного производства и защиты прав граждан.
Для получения бесплатной юридической помощи необходимо будет предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (либо документ, удостоверяющий личность гражданина), и пакет документов по каждому конкретному случаю, по которому планируется обращение.
Дополнительную информацию о проведении Единого Дня бесплатной юридической помощи можно получить по телефону: +7(3652)528-845.
Напомним, что подобные мероприятия проводятся в Минюсте Крыма на постоянной основе, чаще — к государственным праздникам и памятным датам. Это прекрасная возможность для граждан получить высококвалифицированную помощь у всех необходимых специалистов, без посещения нескольких учреждений, бесплатно.
По информации пресс-службы Министерства юстиции Республики Крым
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