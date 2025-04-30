В Минюсте Крыма анонсируют Единый день бесплатной юридической помощи

К участию в Едином дне бесплатной юридической помощи традиционно приглашены адвокаты и представители органов прокуратуры республики, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Нотариальной палаты Республики Крым, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и КРО ООО «Ассоциация юристов России».

В рамках мероприятия гражданам будут предоставлены бесплатные юридические консультации по вопросам: пенсионного обеспечения, социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, совершения нотариальных действий, имущественных и земельных правоотношений, исполнительного производства и защиты прав граждан.

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо будет предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (либо документ, удостоверяющий личность гражданина), и пакет документов по каждому конкретному случаю, по которому планируется обращение.

Дополнительную информацию о проведении Единого Дня бесплатной юридической помощи можно получить по телефону: +7(3652)528-845.

Напомним, что подобные мероприятия проводятся в Минюсте Крыма на постоянной основе, чаще — к государственным праздникам и памятным датам. Это прекрасная возможность для граждан получить высококвалифицированную помощь у всех необходимых специалистов, без посещения нескольких учреждений, бесплатно.

По информации пресс-службы Министерства юстиции Республики Крым